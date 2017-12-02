Американцы надеются на хорошие отношения с Россией, заявил Хантсман

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Освещение российско-американских отношений в СМИ может повлиять на чье-то мнение, но в целом американцы — миролюбивые люди и рассчитывают, что отношения с РФ будут хорошими, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"Обстановка сложная, и она повлияла на установки, мнения", — сказал посол в интервью изданию "Бумага", отвечая на вопрос, создает ли проблему то, как отношения между Россией и США освещаются в СМИ?

Хантсман отметил, что "американцы миролюбивые люди", и они "с радостью принимают людей из всех стран". "Они ожидают, что отношения между США и Россией будут хорошими, они рассчитывают на это. Люди не хотят бед и конфликтов — они хотят мира, чтобы мы работали вместе. Думаю, что люди в России тоже так думают", — выразил надежду американский дипломат.

"В тех российских городах, где я уже побывал, познакомился c простыми гражданами: со студентами, рабочими, c обычными семьями — они не отличаются от американцев. Они хотят мира, хорошую работу, хорошее образование, воспитывать детей в благоприятной среде. Мы так похожи в этом плане", — добавил посол.

Он добавил, что сотрудничество российских и американских ученых могло бы, в том числе, помочь найти лекарство для борьбы с раком.

"Я бы хотел видеть, как наши лучшие ученые сотрудничают, чтобы найти лекарство от рака. Я заходил в некоторые лаборатории (в Петербурге), где молодые студенты исследуют причины возникновения рака, геномику, смотрят, как побороть рак до того, как он убьет человека. Ученые в Соединенных Штатах делают приблизительно то же самое. И я думаю, что мы смогли бы быстрее найти лекарство, если бы американские и российские ученые работали вместе. Российские ученые — одни из лучших в мире. Я это знаю, потому что многие из них работают в США", — сказал Хантсман.

Визит посла в Санкт-Петербург состоялся 28-29 ноября, в ходе поездки он ознакомился с работой генерального консульства США, встретился с представителями администрации города, советом директоров Американской торговой палаты, студентами Университета ИТМО. Помимо этого посол посетил мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, а также выставку американской художницы Сьюзан Сворц в Мраморном дворце Русского музея.