В ЛНР сообщили о шести обстрелах со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Украинские силовики за сутки девять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов. Лозовое, Веселогоровка, Сокольники, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Калиново, Логвиново, Нижнее Лозовое.
Всего по территории ЛНР было выпущено порядка 160 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших нет", — уточнили в пресс-службе.