В ЛНР сообщили о шести обстрелах со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (11)

ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Украинские силовики за сутки девять раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов. Лозовое, Веселогоровка, Сокольники, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Калиново, Логвиново, Нижнее Лозовое.

Всего по территории ЛНР было выпущено порядка 160 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших нет", — уточнили в пресс-службе.

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