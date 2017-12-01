ОБСЕ заявила о желании помочь России и США в соблюдении обязательств по СМИ

ВЕНА, 1 дек — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир готов способствовать властям РФ и США в соблюдении ими обязательств по защите деятельности средств массовой информации.

"Как всегда, представитель готов помочь государствам-участникам соблюдать свои международные обязательства и обязательства в отношении свободы средств массовой информации", — заявила РИА Новости старший советник офиса представителя ОБСЕ Анна Лундблад на вопрос о готовности Дезира выступить в качестве посредника между властями обеих стран в ходе обмена ограничительными мерами в отношении СМИ.

Дезир ранее заявлял, что лишение корреспондентов RT аккредитации в конгрессе США демонстрирует прямое воздействие на свободу СМИ при их регистрации в качестве иностранных агентов. На встрече с председателем комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексеем Пушковым в Москве он также отмечал, что в ОБСЕ понимают, "что как и в США, так и в России этот закон изначально не был предназначен для СМИ и не должен был на них распространяться".

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

В пятницу в Госдуме заявили, что рассмотрят и примут проект постановления о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ.