ОБСЕ заявила о желании помочь России и США в соблюдении обязательств по СМИ

ВЕНА, 1 дек — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир готов способствовать властям РФ и США в соблюдении ими обязательств по защите деятельности средств массовой информации.
Дезир ранее заявлял, что лишение корреспондентов RT аккредитации в конгрессе США демонстрирует прямое воздействие на свободу СМИ при их регистрации в качестве иностранных агентов. На встрече с председателем комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексеем Пушковым в Москве он также отмечал, что в ОБСЕ понимают, "что как и в США, так и в России этот закон изначально не был предназначен для СМИ и не должен был на них распространяться".
Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.
В пятницу в Госдуме заявили, что рассмотрят и примут проект постановления о запрете посещать нижнюю палату парламента всем американским СМИ.