Синдзо Абэ отметил важность совместной с Россией деятельности на Курилах

ТОКИО, 1 дек — РИА Новости. Премьер-министр Японии в ходе встречи с мэром одного из северных городов на японском острове Хоккайдо вновь подчеркнул важность продвижения совместной с Россией хозяйственной деятельности на Курильских островах, свидетельствует пресс-релиз, обнародованный на сайте администрации японского премьера.

"Я считаю ненормальной ситуацию, когда даже спустя более чем 70 лет после окончания войны вопрос о Северных территориях (так в Японии называют южные острова Курильской гряды — ред.) не был разрешен и не подписан мирный договор между Россией и Японией", — заявил на встрече с мэром города Нэмуро Сюнсукэ Хасэгавой Синдзо Абэ.

Премьер Японии также подчеркнул, что "хотел бы разрешить эту проблему и одновременно посредством осуществления различной совместной с Японией экономической деятельности и деятельности в других сферах углубить понимание россиян, что совместная экономическая деятельность на четырех островах (Курильской гряды — ред.) является также выгодной и для России".

Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, говоря о заключении мирного договора между Токио и Москвой. Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. Речь идет о совместном разведении морепродуктов, выращивании овощей в теплицах, развитии туризма в соответствии с особенностями островов, внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора. В конце октября для конкретизации пяти проектов совместной хозяйственной деятельности состоялась вторая поездка японской делегации на оспариваемые Токио острова. Более 50 специалистов правительства и бизнеса Японии осмотрели различные объекты вместе с местными жителями.