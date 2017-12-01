В Таджикистане при взрыве погиб сотрудник милиции

ДУШАНБЕ, 1 дек — РИА Новости. Сотрудник милиции погиб в результате взрыва в 19.50 (17.50 мск) в здании управления внутренних дел по Хатлонской области в городе Курган-Тюбе, сообщил РИА Новости источник в МВД Таджикистана.

"Сотрудник милиции, следователь, который вел уголовное дело, где фигурировала взрывчатка, погиб в результате неосторожного обращения с взрывчатым веществом, которое сдетонировало", — сказал собеседник агентства.

Он категорически опроверг версию о теракте. Фамилию погибшего следователя источник не назвал. По данному факту МВД ведет проверку.