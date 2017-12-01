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После смены императора в Японии могут изменить конституцию, считает эксперт

18:0401.12.2017
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© РИА Новости / Сергей СубботинПерейти в фотобанкИмператор Японии Акихито. Архивное фотоИмператор Японии Акихито. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Субботин
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Уход японского императора на покой действительно связан с его плохим здоровьем, а не с внутренними политическими факторами, считает российский востоковед, доцент кафедры политологии стран Востока ИСАА МГУ Ирина Романова. Однако смена императора станет удобным поводом для изменения конституции Японии.

Парламент. Архивное фото
© AP Photo / Shuji Kajiyama
Император Японии объявил о роспуске нижней палаты парламента

"Это не политическая акция, это действительно связано с личными мотивами императора. Это не связано с политикой", — заявила Романова РИА Новости.

В то же время смена императора станет подходящим фоном для внесения давно назревших изменений в конституцию страны. Они касаются как функций самого императора, так и положений о японских силах самообороны. Нынешняя конституция была принята в 1947 году, ее положения не менялись все это время, напомнила востоковед. Причем в те годы Япония находилась под оккупацией США, и даже конституция была написана сначала на английском языке, и лишь затем переведена на японский, напомнила эксперт.

"Речь идет о том, чтобы изменить функции императора. По нынешней конституции император практически лишен всех функций и полномочий. Он является символом единения японского народа, символом государства, но в конституции не прописано, кто является главой государства", — отметила Романова. Впрочем, в японском обществе есть споры по поводу того, кто должен быть главой государства – император или премьер-министр. Окончательного решения пока нет. "Чья точка зрения возобладает – трудно сказать", — говорит эксперт.

Впрочем, возможные изменения в японском основном законе касаются не только функций императора.

Император Японии Акихито. Архивное фото
© REUTERS / Issei Kato/File Photo
Правительство Японии опровергло сообщения о сроках отречения императора
"Существует 9-ая "мирная" статья, по этой статье Япония отказывается от вооруженных сил, от участия в боевых операциях, действиях, от повышения военного бюджета. В то же время мы видим и рост сил самообороны, и увеличение военного бюджета, и посылку в рамках действий ООН частей самообороны заграницу для миротворческих операций", — отметила эксперт.

По ее оценке, Япония вынуждена реагировать на изменения обстановки в регионе.

"Если принять во внимание отношения Японии с Китаем, Японию беспокоит возрастающая военная мощь Китая и территориальный спор вокруг островов Сенкаку. И все, что происходит на Корейском полуострове, КНДР постоянно запускает баллистические ракеты – Японию, естественно, все это не может не беспокоить… Звучит мнение, что Японии нужно становиться нормальным государством, то есть сильным и боеспособным", — отметила эксперт.

В том числе, "основная часть Японии все-таки настроена пацифистски, многие выступают против ревизии 9-ой статьи", — отметила она. "Видимо, будут изменения (в конституции). Но я думаю, что это будет осторожно прописано", — прогнозирует она.

Император Японии Акихито. Архивное фото
© AP Photo / Imperial Household Agency of Japan
Определена дата передачи императорского трона Японии
Кроме того, она отметила, что "изменение конституции в Японии – это очень сложный вопрос: чтобы изменить конституцию, нужно две трети нижней и верхней палат парламента, а после этого еще референдум, чтобы вся общественность поддержала (изменения)".

Ранее было объявлено, что император Японии Акихито уйдет на покой и передаст трон наследнику 30 апреля 2019 года, эра правления нового императора начнется на следующий день, 1 мая. После отречения императором станет старший сын Акихито, принц Нарухито. Прижизненная передача власти от одного императора другому состоится впервые за 200 лет.

Японская императорская династия является старейшей из ныне правящих династий в мире. Нынешний император – ее 125-ый представитель. Согласно легенде, императоры Японии являются потомками богини солнца Аматэрасу. Внук богини, первый император Дзимму, правил ещё в 660 году до нашей эры. В то же время первое реальное документальное упоминание об императоре как главе Японии зафиксировано в начале 5 века нашей эры.

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