После смены императора в Японии могут изменить конституцию, считает эксперт

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Уход японского императора на покой действительно связан с его плохим здоровьем, а не с внутренними политическими факторами, считает российский востоковед, доцент кафедры политологии стран Востока ИСАА МГУ Ирина Романова. Однако смена императора станет удобным поводом для изменения конституции Японии.

"Это не политическая акция, это действительно связано с личными мотивами императора. Это не связано с политикой", — заявила Романова РИА Новости.

В то же время смена императора станет подходящим фоном для внесения давно назревших изменений в конституцию страны. Они касаются как функций самого императора, так и положений о японских силах самообороны. Нынешняя конституция была принята в 1947 году, ее положения не менялись все это время, напомнила востоковед. Причем в те годы Япония находилась под оккупацией США, и даже конституция была написана сначала на английском языке, и лишь затем переведена на японский, напомнила эксперт.

"Речь идет о том, чтобы изменить функции императора. По нынешней конституции император практически лишен всех функций и полномочий. Он является символом единения японского народа, символом государства, но в конституции не прописано, кто является главой государства", — отметила Романова. Впрочем, в японском обществе есть споры по поводу того, кто должен быть главой государства – император или премьер-министр. Окончательного решения пока нет. "Чья точка зрения возобладает – трудно сказать", — говорит эксперт.

Впрочем, возможные изменения в японском основном законе касаются не только функций императора.

"Существует 9-ая "мирная" статья, по этой статье Япония отказывается от вооруженных сил, от участия в боевых операциях, действиях, от повышения военного бюджета. В то же время мы видим и рост сил самообороны, и увеличение военного бюджета, и посылку в рамках действий ООН частей самообороны заграницу для миротворческих операций", — отметила эксперт.

По ее оценке, Япония вынуждена реагировать на изменения обстановки в регионе.

"Если принять во внимание отношения Японии с Китаем, Японию беспокоит возрастающая военная мощь Китая и территориальный спор вокруг островов Сенкаку. И все, что происходит на Корейском полуострове, КНДР постоянно запускает баллистические ракеты – Японию, естественно, все это не может не беспокоить… Звучит мнение, что Японии нужно становиться нормальным государством, то есть сильным и боеспособным", — отметила эксперт.

В том числе, "основная часть Японии все-таки настроена пацифистски, многие выступают против ревизии 9-ой статьи", — отметила она. "Видимо, будут изменения (в конституции). Но я думаю, что это будет осторожно прописано", — прогнозирует она.

© AP Photo / Imperial Household Agency of Japan Определена дата передачи императорского трона Японии

Кроме того, она отметила, что "изменение конституции в Японии – это очень сложный вопрос: чтобы изменить конституцию, нужно две трети нижней и верхней палат парламента, а после этого еще референдум, чтобы вся общественность поддержала (изменения)".

Ранее было объявлено, что император Японии Акихито уйдет на покой и передаст трон наследнику 30 апреля 2019 года, эра правления нового императора начнется на следующий день, 1 мая. После отречения императором станет старший сын Акихито, принц Нарухито. Прижизненная передача власти от одного императора другому состоится впервые за 200 лет.

Японская императорская династия является старейшей из ныне правящих династий в мире. Нынешний император – ее 125-ый представитель. Согласно легенде, императоры Японии являются потомками богини солнца Аматэрасу. Внук богини, первый император Дзимму, правил ещё в 660 году до нашей эры. В то же время первое реальное документальное упоминание об императоре как главе Японии зафиксировано в начале 5 века нашей эры.