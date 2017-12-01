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В мире

"Шпионы-гастарбайтеры". Как СБУ вербует уезжающих на заработки украинцев

19:2101.12.2017
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© AFP 2017 / Genya SavilovГлава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Архивное фотоГлава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Филипп Прокудин. В Самарской области разоблачили агента украинских спецслужб. Гражданин Украины Сергей Сотников, который поехал в Россию заработать на жизнь, получил перед отъездом задание от СБУ. РИА Новости разбиралось, как украинские спецслужбы подставляют тысячи собственных сограждан-"заробитчан".

Корабел на задании

О том, что в Тольятти был задержан работник судоремонтного завода, который по заданию Службы безопасности Украины собирал сведения о предприятии, сообщили источники в правоохранительных органах Самарской области.

Панорама города Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
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На заводе в Тольятти рассказали о депортированном за связи с СБУ украинце

Сам Сотников довольно подробно рассказывал о своей работе на СБУ. Он действительно судостроитель по профессии — ранее работал на Херсонском заводе "Паллада". Когда корабел решил податься на заработки в Россию, украинские разведчики немедленно дали ему шпионское задание.

При этом еще в августе глава СБУ Василий Грицак обращался с призывом к украинцам перестать ездить на заработки в Россию. Тогда он рассказал о судьбе трех бывших участников так называемой АТО (антитеррористической организацией в Киеве называют боевые действия в Донбассе. — Прим. ред.), которые решили податься в качестве "заробитчан" в Россию. По словам Грицака, предложение поехать на стройку в Москву было хитрым ходом российских спецслужб.

© Оперативная съемкаЗадержанный в Тольятти гражданин Украины
© Оперативная съемка
Задержанный в Тольятти гражданин Украины
Здание Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
Украинские радикалы рассказали о сотрудничестве с СБУ

"Российские спецслужбы фиксировали пребывание бывших бойцов АТО на инфраструктурных объектах", — говорил Грицак. Для чего же контрразведчикам было заманивать и отслеживать передвижение "заробитчан" в российской столице? Главе СБУ было все очевидно — так Москва хотела обвинить Киев в подготовке диверсий и дискредитировать украинскую власть. Грицак также призвал сограждан не ездить на работу в Россию, не пояснив, где они еще могут заработать в условиях проблем в украинской экономике.

Кадровый резерв украинских спецслужб

Почему же Грицак вдруг взялся рассказывать о зигзагах в судьбе украинских гастарбайтеров, которые еще вчера воевали на передовой в Донбассе? По любопытному совпадению, также в августе, еще до заявления Грицака, в Крыму был задержан украинский диверсант. Геннадий Лимешко, признавший свою вину в подготовке диверсий по заданию СБУ, также ранее воевал в АТО в должности старшего разведчика глубинной разведки.

Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : предоставлено компанией Universal Pictures Russia
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Бывший военнослужащий ВСУ был пойман при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак — Новый Свет. При этом у него изъяли две тротиловые шашки, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат.

Ранее задержанные в Крыму в августе и ноябре 2016-го диверсанты также состояли в рядах ВСУ — были кадровыми офицерами. Логично, что основной кадровый резерв СБУ и украинской военной разведки — бывшие или действующие военные. Удивительно тут другое — довольно наивная попытка СБУ сработать на опережение. После цепи инцидентов с разоблачением вчерашних военнослужащих, заброшенных в качестве диверсантов, Грицак представляет публике ветеранов АТО и заявляет, что они хотели просто подзаработать в России. Дескать, туда их заманили российские спецслужбы.

© ФСБ РоссииОперативная съемка ФСБ России задержания украинских диверсантов в Севастополе
© ФСБ России
Оперативная съемка ФСБ России задержания украинских диверсантов в Севастополе
Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
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Видимо, после "успехов" в Крыму СБУ решила попытать счастья в других регионах России, для чего агентам придумали убедительную легенду. Думал ли глава СБУ, что своей "информационной операцией" подставляет тысячи украинских "заробитчан"? Вряд ли.

"СБУ хочет сделать Россию в глазах украинцев агрессором"

Подобная "ответственность" для украинских чиновников и политиков — вполне обычное явление. Так, в июне Илья Кива, будучи тогда советником главы украинского МВД, предрек восстание украинцев в России, в том числе и уехавших на заработки. "Русские, знайте, что каждый из них рано или поздно проснется патриотом, возьмет оружие и совершит тот подвиг ради своей родины. И мы таким образом сможем дестабилизировать ситуацию и в Российской Федерации", — угрожал Кива.

После того заявления в июле в карьере скандального политика наступил новый этап — он стал лидером Социалистической партии Украины. Во всем мире социалисты хотя бы декларируют заботу о правах трудящихся. Кива же призвал отправившихся на заработки сограждан вести террористическую войну. К слову, с такими же призывами — устраивать на территории России диверсии и теракты — в июле и ноябре выступили бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко и основатель печально известного полка "Азов" Андрей Билецкий.

© ФСБ РоссииСотрудники ФСБ задержали в Севастополе украинских диверсантов
© ФСБ России
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе украинских диверсантов
Площадь Независимости в Киеве . Архивное фото
© РИА Новости
СБУ считает, что революционной ситуации в стране нет

"СБУ, как и большинство украинских политиков во власти, любым способом хочет сделать Россию в глазах украинцев агрессором. Интересы граждан и их возможные убытки практически никого не волнуют. Надо признать, что "безпека" (Служба безопасности Украины. — Прим. ред.) действует отнюдь не в целях защиты прав, интересов и той же безопасности простых украинцев", — отмечает украинская правозащитница Татьяна Кот.

Влияют ли активность и риторика украинских властей на поток "заробитчан" в Россию? Судя по тому, что в первом полугодии 2017-го в России поставили на миграционный учет около 850 тысяч украинцев, из которых 250 тысяч приехали именно на заработки, — не очень.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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tvell
Пора прировнать сбу к террористической организации !!!
19:29
01.12.2017
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