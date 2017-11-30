САМАРА, 30 ноя — РИА Новости. В Тольятти задержали работника судоремонтного завода, завербованного СБУ для сбора сведений о предприятии, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Самарской области.
По словам Сотникова, перед поездкой в Россию Даниил поручил ему собрать информацию о тольяттинском заводе.
"Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял", — пояснил мужчина во время допроса. Его видеозапись есть в распоряжении РИА Новости.
Российские спецслужбы регулярно задерживают шпионов, работающих в интересах Украины. Так, в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной в Самаре был пойман агент украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях