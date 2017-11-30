САМАРА, 30 ноя — РИА Новости. В Тольятти задержали работника судоремонтного завода, завербованного СБУ для сбора сведений о предприятии, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Самарской области.

Во время допроса Сергей Сотников признался, что до июня работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе. Еще в 2016 году его вызвал к себе сотрудник службы безопасности Украины по имени Даниил и предложил помогать СБУ. Мужчина согласился, ему присвоили псевдоним Серж.

По словам Сотникова, перед поездкой в Россию Даниил поручил ему собрать информацию о тольяттинском заводе.

"Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял", — пояснил мужчина во время допроса. Его видеозапись есть в распоряжении РИА Новости.

Однако мужчина не успел передать собранные сведения украинским спецслужбам. Сотников не нанес ущерба безопасности России, поэтому его не будут судить по статье "Шпионаж", а лишь депортируют на родину.

Российские спецслужбы регулярно задерживают шпионов, работающих в интересах Украины. Так, в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной в Самаре был пойман агент украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях