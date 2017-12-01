Би-би-си в ролике к ЧМ-2018 изобразила Крым частью России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. BBC Sport опубликовал видеанонс к Чемпионату мира по футболу-2018, в котором Крым был изображен как часть России. На это обратил внимание пресс-секретарь Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Адам Казновски.

"Почему на этой карте Крым показан частью России? Крым был незаконно аннексирован, является частью Украины в соответствии с международным законодательством и должен быть признан соответствующим образом ", — написал он в Twitter.

На это отреагировала посол Великобритании на Украине Джудит Гоф. "Подозреваю, что это невинная ошибка, которую, я уверена, BBC Sport исправит", — ответила она, добавив в текст тег #crimeaisukraine (Крым — это Украина).

На момент публикации материала ролика на сайте BBC и в аккаунте BBC Sport в Twitter не было. Однако он сохранен в кэше Google.

Крым вошел в состав России весной 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Тем не менее, украинские власти и представители Запада не согласны с итогами народного волеизъявления и до сих пор называют Крым частью Украины