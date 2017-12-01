В Госдуме заявили о неготовности КНДР отказаться от ядерной программы

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Пхеньяне на сегодняшний день не готовы отказаться от ядерной программы и подчеркивают, что их вынуждают "быть агрессивно настроенными", заявил депутат Госдумы Виталий Пашин, посетивший КНДР в составе делегации нижней палаты.

"Мы предлагаем "дорожную карту", чтобы в дальнейшем, когда-то — не говорим сейчас- КНДР отказалась от ядерной программы. Мы это проговаривали со своими товарищами. Но в ответ наши товарищи сказали, что "никогда мы не откажемся в сегодняшней ситуации от ядерной программы", — сказал РИА Новости Пашин.

В КНДР отмечают, что их вынуждают быть "агрессивно настроенными", добавил депутат.

"Они говорят, что мы (КНДР — ред.) сейчас произвели пуск, который ни в коем разе не нарушит суверенитет любого соседнего государства, специально это сделали, мы достигли точности. Это их слова. И мы уверены, что сейчас мы в безопасности. И, как они считают, они являются ядерной державой", — рассказал Пашин, приводят позицию КНДР.

Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.

Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 км от префектуры Аомори. Она не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

После очередного пуска северокорейской ракеты по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Помимо этого, Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.