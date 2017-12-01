В Госдуме заявили о неготовности КНДР отказаться от ядерной программы

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Пхеньяне на сегодняшний день не готовы отказаться от ядерной программы и подчеркивают, что их вынуждают "быть агрессивно настроенными", заявил депутат Госдумы Виталий Пашин, посетивший КНДР в составе делегации нижней палаты.
В КНДР отмечают, что их вынуждают быть "агрессивно настроенными", добавил депутат.
"Они говорят, что мы (КНДР — ред.) сейчас произвели пуск, который ни в коем разе не нарушит суверенитет любого соседнего государства, специально это сделали, мы достигли точности. Это их слова. И мы уверены, что сейчас мы в безопасности. И, как они считают, они являются ядерной державой", — рассказал Пашин, приводят позицию КНДР.
Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.
После очередного пуска северокорейской ракеты по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Помимо этого, Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.