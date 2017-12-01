Эксперт оценил возможности России в нефтяной отрасли Венесуэлы

МЕХИКО, 1 дек – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Российские компании могут получить определенную выгоду на фоне громкого скандала, связанного с борьбой с коррупцией внутри венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, заявил РИА Новости нефтяной аналитик и глава энергетического агентства Petroleum World Элио Оэп.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб сообщил о задержании Эулохио дель Пино и Нельсона Мартинеса, возглавлявших министерство нефтяной и горнорудной промышленности и PDVSA. Они подозреваются в причастности к коррупции.

"Это очень хорошая ситуация для российских предприятий. То есть, я имею в виду, что россияне могли бы стать "тренерами" венесуэльской нефтяной промышленности, так как руководители PDVSA, как мы видим, превращаются в заключенных из-за коррупции", — сказал Оэп.

Он обратил вниманием, что сейчас именно Россия дает финансирование нефтяной отрасли Венесуэлы и предоставляет свои технологии. "И никто не сможет ничего сказать, россияне станут спасением нашей промышленности", — отметил Оэп.

Нефтяной аналитик отметил, что контракты российских компаний в случае продолжения нынешней политики властей Венесуэлы будут гарантированы и в дальнейшем, несмотря на коррупционные скандалы, сотрясающие отрасль. "Речь идет о том, что России может быть дано и большее участие в нефтяной промышленности (Венесуэлы)", — отметил он.