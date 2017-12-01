Депутат: КНДР не приняла предложение России по урегулированию ситуации

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. КНДР не приняла на настоящий момент план по урегулированию ядерной ситуации, то, что предлагали Россия и Китай, тоже не было воспринято Северной Кореей, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, посетивший КНДР как участник делегации российских депутатов.

"Северная Корея не приняла на сегодняшний день план по урегулированию (ядерной — ред.) ситуации. То, что предлагали и Россия, и Китай, будем говорить, процесс двойного замораживания, (Северная) Корея тоже это не восприняла", — сказал Чепа РИА Новости.

Делегация Госдумы во главе с Казбеком Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.

Отмечалось, что депутаты Госдумы обозначили позицию РФ по последнему ракетному пуску северокорейской стороны. Парламентарии РФ осудили запуск баллистической ракеты КНДР и выразили надежду, что сторонам удастся сохранить спокойствие, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.