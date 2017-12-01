Депутат: КНДР готова к диалогу по российской "дорожной карте"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Власти КНДР готовы вести диалога по "дорожной карте", которая была предложена Россией для урегулирования кризиса на Корейском полуострове, заявил РИА Новости глава делегации Госдумы, посетившей КНДР, Казбек Тайсаев.

"Мы обсуждали эти вопросы. Все это предмет разговора, мы говорили об этой инициативе нашей стороны. Что-то принимается, что-что нет, но главное есть диалог вокруг этого. Они готовы вести диалог. Прекрасно понимают, что роль России велика", — сказал РИА Новости по итогам визита в Пхеньян Тайсаев, который является координатором группы дружбы с парламентом КНДР.

Делегация Госдумы во главе с Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.

Отмечалось, что депутаты Госдумы обозначили позицию РФ по последнему ракетному пуску северокорейской стороны. Парламентарии РФ осудили запуск баллистической ракеты КНДР и выразили надежду, что сторонам удастся сохранить спокойствие, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию.

Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров. Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Она не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.