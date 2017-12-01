Депутат: КНДР готова к диалогу по российской "дорожной карте"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Власти КНДР готовы вести диалога по "дорожной карте", которая была предложена Россией для урегулирования кризиса на Корейском полуострове, заявил РИА Новости глава делегации Госдумы, посетившей КНДР, Казбек Тайсаев.
Делегация Госдумы во главе с Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.
Отмечалось, что депутаты Госдумы обозначили позицию РФ по последнему ракетному пуску северокорейской стороны. Парламентарии РФ осудили запуск баллистической ракеты КНДР и выразили надежду, что сторонам удастся сохранить спокойствие, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.