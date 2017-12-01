МЕХИКО, 1 дек – РИА Новости. Задержанный по подозрениям в коррупции экс-министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино считает себя жертвой необоснованной атаки, об заявил сам дель Пино на видеозаписи, опубликованной в его микроблоге в Twitter.

Ранее генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб подтвердил факт задержания Эулохио дель Пино и Нельсона Мартинеса, возглавлявших министерство нефтяной и горнорудной промышленности и нефтяную компанию PDVSA.

"Сейчас, когда я стал жертвой этой необоснованной атаки и совершенно незаконных канадских санкций, я хотел бы, чтобы мне дали – в отличие от ситуации с канадскими санкциями — право на мою защиту, чтобы я дал пояснение по каждому документу, который я подтвердил моей подписью", — заявил дель Пино.

Запись была сделана заранее. "Если вы видите это обращение, это значит, что все слухи об обвинениях в отношении меня и моего окружения при работе в нефтяной отрасли Венесуэлы, которые до меня доходили, реализовались. Слухи, о которых я рассказал президенту Николас Мадуро, и который мне сказал, чтобы я не поддавался психологической войне со стороны тех, кто предал революцию и разрушил PDVSA", — отметил экс-министр.

Он заявил, что очень горд внесением в санкционный список "империалистического канадского правительства" вместе с президентом Николасом Мадуро и другими соотечественниками.