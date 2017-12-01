National Interest спрогнозировало последствия ядерного удара по Вашингтону

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Аналитики издания National Interest после очередного ракетного испытания в КНДР оценили возможные последствия ядерного удара по Вашингтону.

Как отмечают специалисты в сфере ракетных разработок, не стоит недооценивать возможности Северной Кореи на фоне последних достижений этого государства. В частности, ученые провели подсчеты сразу после запуска и пришли к выводу, что заявления Пхеньяна о том, что "Хвансон-15" может достигнуть любой точки США, абсолютно верны при условии, что ракета будет держаться заданной траектории и ее оснастят легкой боеголовкой.

За основу анализа специалисты взяли бомбу мощностью 250 килотонн в тротиловом эквиваленте. По их расчетам, от взрыва такого снаряда в центре американской столицы погибнут почти 413 тысяч человек, еще 527 тысяч пострадают. Издание также отмечает, что полностью будут уничтожены Белый дом, Международный музей шпионажа, Монумент Вашингтона, Капитолий и все остальные здания и достопримечательности в радиусе действия ударной волны. В случае ядерного удара, как подчеркивают специалисты, находящиеся в центральной части города люди не будут иметь шанса на выживание. Что касается окраин города, то взрыв унесет жизни от 50 до 90 процентов находящихся в этих районах людей.

Однако издание отмечает, что все же КНДР продолжает развивать собственные ракетную и ядерную программы "не для нанесения первого удара в ядерной войне, а для сдерживания США от военной операции или недопущения смены режима в стране".

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

На прошлой неделе специалисты NI провели подобный анализ и рассказали о возможных последствиях в случае ядерного удара по Лос-Анджелесу.