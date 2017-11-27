NI спрогнозировал последствия ядерного удара по Лос-Анджелесу

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Специалисты издания National Interest с помощью созданной в американском Технологическом институте Стивенса программы проанализировали последствия гипотетического ядерного удара КНДР по Лос-Анджелесу.

Для анализа была выбрана бомба мощностью 250 килотонн в тротиловом эквиваленте. Согласно расчетам, от ее взрыва в центре мегаполиса пострадают более миллиона жителей, 378 тысяч человек погибнут, 860 тысяч будут ранены. Отмечается, что в радиусе пяти километров от эпицентра взрыва большинство строений будут разрушены, а шансы выжить у тех, кто окажется там, будут стремится к нулю. На площади в 150 квадратных километров в радиусе семи километров от эпицентра взрыва люди получат ожоги третьей степени, а диаметр огненного шара достигнет тысячи метров.

Авторы исследования отмечают, что жертвы одного такого ядерного удара сопоставимы с потерями США во Второй мировой войны, и надеются, что их расчеты останутся научной фантастикой.

Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном обострились на фоне северокорейских ядерных и ракетных испытаний. Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". Американский лидер заявил, что если Северная Корея будет представлять угрозу для США, она будет разрушена. Ким Чен Ын, в свою очередь, называл Трампа "старым маразматиком", и не исключал возможности ядерного удара по американскому Гуаму.