Американский конгрессмен госпитализирован после обвинений в домогательствах

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский конгрессмен Джон Коньерс госпитализирован после того, как несколько женщин обвинили его в домогательствах, сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, причиной госпитализации 88-летнего политика стало "связанное со стрессом" недомогание.

"Конгрессмен спокойно отдыхает в больнице… Он в порядке, насколько это можно ожидать от джентльмена, которому скоро исполняется 90 лет", — цитирует телеканал адвоката политика Арнольда Рида.

Ранее СМИ сообщали, что Коньерс урегулировал обвинения в сексуальных домогательствах, выплатив своей парламентской помощнице более 27 тысяч долларов из денег налогоплательщиков. Еще одна женщина обвинила Коньерса в домогательствах в 2015-2016 годах, однако отказалась от иска после того, как суд не захотел рассматривать его в закрытом режиме.

Коньерс первоначально заявил, что никаких обвинений не урегулировал, но потом признал факт выплат. Конгрессмен отказывался уходить в отставку в связи с обвинениями, однако позднее отказался от членства в юридическом комитете Палаты представителей.

Демократ Коньерс, которому 88 лет, был впервые избран в палату представителей конгресса США в 1964 году.