СМИ сообщили, что глава ЦРУ может стать госсекретарем США

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео может заменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным издания, глава аппарата Белого дома Джон Келли уже разработал "переходный план" и обсудил его с другими высокопоставленными чиновниками. Согласно этому плану, кадровые перестановки должны состояться в конце 2017 года или в самом начале 2018 года.
Вместе с тем отмечается, что пока не известно, одобрил ли этот план президент США Дональд Трамп.
Ранее американские СМИ сообщали о разочарованности Трампа в работе госсекретаря Рекса Тиллерсона и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов в госсекретари называли постпреда США при ООН Никки Хейли. Госдеп и сам Тиллерсон не раз опровергали информацию о возможной отставке и конфликте главы американской дипломатии и президента.