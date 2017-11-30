СМИ сообщили, что глава ЦРУ может стать госсекретарем США

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Директор ЦРУ Майк Помпео может заменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

Как пишет газета, Помпео на посту главы ЦРУ может заменить сенатор, республиканец от Арканзаса Том Коттон, который, по словам источников издания, уже дал понять, что примет такое предложение.

По данным издания, глава аппарата Белого дома Джон Келли уже разработал "переходный план" и обсудил его с другими высокопоставленными чиновниками. Согласно этому плану, кадровые перестановки должны состояться в конце 2017 года или в самом начале 2018 года.

Вместе с тем отмечается, что пока не известно, одобрил ли этот план президент США Дональд Трамп.

Ранее американские СМИ сообщали о разочарованности Трампа в работе госсекретаря Рекса Тиллерсона и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов в госсекретари называли постпреда США при ООН Никки Хейли. Госдеп и сам Тиллерсон не раз опровергали информацию о возможной отставке и конфликте главы американской дипломатии и президента.