Россия работает над мирным решением проблемы КНДР, заявил Патрушев

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Россия выступает за дипломатические методы решения проблемы КНДР, но ряд стран, в том числе США, Япония, Южная Корея, не исключает военного решения, РФ работает с ними над тем, чтобы не допустить военного сценария, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Мы выступаем за разрешение политико-дипломатическими методами, но некоторые страны военного решения не исключают. Мы с ними работаем, чтобы они этого не допустили… в первую очередь США. Ну, и соседи. Я думаю, что Япония не исключает этого, Корея тоже", — сказал Патрушев.