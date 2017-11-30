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КНДР "не сдаст" ядерное оружие, считают эксперты

17:3330.11.2017
(обновлено: 18:38 30.11.2017)
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© REUTERS / KCNAКим Чен Ын во время осмотра баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 нояьря 2017Ким Чен Ын во время осмотра баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 нояьря 2017
© REUTERS / KCNA

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пхеньян, вопреки санкционному давлению, не откажется от ядерного оружия, которое является гарантией его выживания, но заинтересованным игрокам стоит добиваться проведения переговоров о замораживании военной активности в регионе — как со стороны КНДР, так и со стороны США и союзников, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Этот пункт является первым этапом предложенной Москвой дорожной карты по урегулированию вокруг Северной Кореи. Второй предполагает проведение прямых переговоров Пхеньяна с Вашингтоном и Сеулом, однако перспектива подобного диалога остается практически недостижимой, несмотря на различные поступающие сигналы.

Предложение о двойном замораживании все еще актуально

Временное затишье вокруг КНДР было прервано после того, как Пхеньян в ночь на 29 ноября после двухмесячного перерыва произвел новый пуск баллистической ракеты. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие. После этого вновь начали звучать призывы об усилении санкций в отношении Северной Кореи, а Сеул, устами нового посла в РФ У Юн Гына, снова призвал Пхеньян отказаться от развития ракетно-ядерной программы.

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
Трамп снова назвал лидера КНДР "маленьким человеком-ракетой"
"По поводу санкций понятно: все уже убедились, что чем больше оказывается давление на Пхеньян, тем жестче он отвечает", — прокомментировал РИА Новости перспективы усиления санкций председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

По его словам, выход из сложившейся тупиковой ситуации практически невозможен, так как "пока стороны не показывают ни малейшего желания" перейти к какому-либо диалогу. И в этой ситуации предложенная еще летом Москвой дорожная карта по урегулированию выглядит "единственно хотя бы теоретически реализуемым" планом.

Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на сессии клуба "Валдай" в Сеуле подробно рассказал о его содержании. Первым безусловным шагом должно стать снижение военной напряженности. Моргулов напомнил, что это еще иногда называют "двойным замораживанием". "Это возможно, я уверен, при отказе КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний и одновременно при снижении масштабности и интенсивности американо-южнокорейских военных учений",- сказал высокопоставленный российский дипломат.

Ядерное оружие — вопрос выживания Пхеньяна

Трансляция выпуска новостей о запуске ракеты в КНДР 29 ноября 2017 года
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Посол в России: Сеул надеется, что давление на Пхеньян скоро принесет плоды
"Я не думаю, что будет переход к конструктивному какому-то диалогу. Потому что все упирается в президента (Дональда) Трампа и его специфическое видение мира. К тому же он очень плохо относится к дипломатии и всерьез воспринимает только генералов и бизнесменов", — отметил в свою очередь в интервью РИА Новости кореевед, профессор сеульского университета Кунмин и эксперт клуба "Валдай" Андрей Ланьков.

"Впрочем, и Трамп, и его окружение постоянно посылают сигналы, что они готовы разговаривать с Северной Кореей, другой вопрос – о чем. Если они реально готовы разговаривать о том, что было озвучено российской стороной, ну не обязательно даже на 100 процентов, то это замечательно. Тогда что-то может получиться. Но если американцы приезжают и выкладывают на стол северокорейцам требования: разоружайтесь ядерно или вообще все, конец, естественно ничего они не добьются. Потому что КНДР не сдаст ядерное оружие. Это элементарный вопрос выживания Пхеньяна", — подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, "нельзя изображать КНДР бедными овечками".

Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. 29 ноября 2017
© REUTERS / Toru Hanai
В Кремле призвали к урегулированию северокорейской проблемы
"Ведь это ребята, которые уже учинили одну большую войну на полуострове. И если у них будет возможность использовать ядерный шантаж, то нельзя исключать того, что они займут агрессивную позицию. Так что чтобы дело до этого не дошло, сейчас нужно договориться именно о замораживании. Ядерное оружие северокорейцы не сдадут, но о замораживании можно попытаться договориться. Когда соглашение будет подписано, оно везде будет продаваться как первый шаг на пути к ядерному разоружению. Это та ложь, которую должны будут говорить дипломаты. Но это будет именно замораживание на какое-то время, чем дольше, тем лучше", — отметил Ланьков.

Россия может быть эффективным посредником

По словам специалиста, последний ракетный запуск КНДР отодвинул еще дальше призрачную перспективу переговоров Пхеньяна как с Сеулом, так и с Вашингтоном. Однако если рано или поздно возникнет потребность посреднических усилий, Россия может быть довольно эффективным посредником, считает эксперт.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 30 ноября 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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Власти КНДР ознакомились с "дорожной картой" урегулирования, заявил Лавров

По его словам, самостоятельную роль Москве играть "довольно сложно" в силу слабых экономических позиций в регионе, "хотя бы в силу того, что по объему товарооборота с КНДР Россия уступает Китаю где-то раз в 70, а по обороту с Южной Кореей — где-то раз в 10".

"Почувствуйте разницу. Но есть вещи, которые работают в пользу России, она весьма популярна и в Южной, и в Северной Корее… При этом в Северной Корее ситуация еще интереснее: сейчас ее элиты политические исходят из того, что верить нельзя абсолютно никому, в том числе и Москве. Но вот степень недоверия к России меньше, чем ко всем остальным крупным игрокам. То есть получается с точки зрения КНДР разговаривать через Россию с кем бы то ни было – с американцами, с китайцами – или разговаривать имея Россию где-то рядом, все-таки лучше, чем разговаривать один на один. Если Пхеньян решит, что им нужен будет какой-то посредник, этим посредником почти автоматически становимся именно мы", — резюмировал эксперт.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров, отвечая на вопрос о возможном посредничестве Москвы между Вашингтоном и Пхеньяном, заявил, что Россия "всегда готова помочь".

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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aleksandr.tarasov.tr
так это надо быть глупцом чтобы отдать средства защиты и безопасности своей страны и своей жизни! пора прекратить не принимать КНДР в круг ядерных держав
17:44
30.11.2017
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Просто так
Мое мнение - как они сдадут его, так все - быстро перестанет существовать Северная Корея. Хоть я и сторонник, что Корея должна стать одной. Но не с помощью США ...
17:43
30.11.2017
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