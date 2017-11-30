КНДР "не сдаст" ядерное оружие, считают эксперты

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пхеньян, вопреки санкционному давлению, не откажется от ядерного оружия, которое является гарантией его выживания, но заинтересованным игрокам стоит добиваться проведения переговоров о замораживании военной активности в регионе — как со стороны КНДР, так и со стороны США и союзников, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Этот пункт является первым этапом предложенной Москвой дорожной карты по урегулированию вокруг Северной Кореи. Второй предполагает проведение прямых переговоров Пхеньяна с Вашингтоном и Сеулом, однако перспектива подобного диалога остается практически недостижимой, несмотря на различные поступающие сигналы.
Предложение о двойном замораживании все еще актуально
Временное затишье вокруг КНДР было прервано после того, как Пхеньян в ночь на 29 ноября после двухмесячного перерыва произвел новый пуск баллистической ракеты. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие. После этого вновь начали звучать призывы об усилении санкций в отношении Северной Кореи, а Сеул, устами нового посла в РФ У Юн Гына, снова призвал Пхеньян отказаться от развития ракетно-ядерной программы.
По его словам, выход из сложившейся тупиковой ситуации практически невозможен, так как "пока стороны не показывают ни малейшего желания" перейти к какому-либо диалогу. И в этой ситуации предложенная еще летом Москвой дорожная карта по урегулированию выглядит "единственно хотя бы теоретически реализуемым" планом.
Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на сессии клуба "Валдай" в Сеуле подробно рассказал о его содержании. Первым безусловным шагом должно стать снижение военной напряженности. Моргулов напомнил, что это еще иногда называют "двойным замораживанием". "Это возможно, я уверен, при отказе КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний и одновременно при снижении масштабности и интенсивности американо-южнокорейских военных учений",- сказал высокопоставленный российский дипломат.
Ядерное оружие — вопрос выживания Пхеньяна
"Впрочем, и Трамп, и его окружение постоянно посылают сигналы, что они готовы разговаривать с Северной Кореей, другой вопрос – о чем. Если они реально готовы разговаривать о том, что было озвучено российской стороной, ну не обязательно даже на 100 процентов, то это замечательно. Тогда что-то может получиться. Но если американцы приезжают и выкладывают на стол северокорейцам требования: разоружайтесь ядерно или вообще все, конец, естественно ничего они не добьются. Потому что КНДР не сдаст ядерное оружие. Это элементарный вопрос выживания Пхеньяна", — подчеркнул эксперт.
При этом, по его словам, "нельзя изображать КНДР бедными овечками".
Россия может быть эффективным посредником
По словам специалиста, последний ракетный запуск КНДР отодвинул еще дальше призрачную перспективу переговоров Пхеньяна как с Сеулом, так и с Вашингтоном. Однако если рано или поздно возникнет потребность посреднических усилий, Россия может быть довольно эффективным посредником, считает эксперт.
По его словам, самостоятельную роль Москве играть "довольно сложно" в силу слабых экономических позиций в регионе, "хотя бы в силу того, что по объему товарооборота с КНДР Россия уступает Китаю где-то раз в 70, а по обороту с Южной Кореей — где-то раз в 10".
"Почувствуйте разницу. Но есть вещи, которые работают в пользу России, она весьма популярна и в Южной, и в Северной Корее… При этом в Северной Корее ситуация еще интереснее: сейчас ее элиты политические исходят из того, что верить нельзя абсолютно никому, в том числе и Москве. Но вот степень недоверия к России меньше, чем ко всем остальным крупным игрокам. То есть получается с точки зрения КНДР разговаривать через Россию с кем бы то ни было – с американцами, с китайцами – или разговаривать имея Россию где-то рядом, все-таки лучше, чем разговаривать один на один. Если Пхеньян решит, что им нужен будет какой-то посредник, этим посредником почти автоматически становимся именно мы", — резюмировал эксперт.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров, отвечая на вопрос о возможном посредничестве Москвы между Вашингтоном и Пхеньяном, заявил, что Россия "всегда готова помочь".