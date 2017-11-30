Число погибших от взрыва в суде в Днепропетровской области выросло до двух

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Количество погибших от взрыва гранат в суде Никополя Днепропетровской области Украины выросло до двух, сообщила в комментарии РИА Новости в четверг начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в области Анна Старчевская.

Отец пострадавшего в деле об убийстве взорвал две гранаты в четверг во время слушания дела в суде, в результате взрыва один человек погиб, еще десять получили ранения, среди них трое подсудимых.

"Умер один из раненых во время взрыва, таким образом на данный момент мы имеем двух погибших и девять раненых", — сказала Старчевская.

По ее словам, в больнице умер один из подсудимых, дело которых рассматривал суд. Старчевская уточнила, что правоохранители предварительно квалифицировали взрыв как "умышленное убийство двух или более лиц".