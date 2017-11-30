В МВД Украины заявили, что сериал "Сваты" не угрожает безопасности страны

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил, что не видит угрозы для украинской национальной безопасности в сериале "Сваты", который накануне запретили к показу на Украине.

Накануне Госкино Украины запретило к показу все сезоны сериала "Сваты" с участием российского актера Федора Добронравова, которому был запрещен въезд в страну из-за посещения Крыма. Актер также был включен в список лиц, "угрожающих безопасности Украины". Студия "Квартал 95" заявила, что намерена оспорить в международных судебных инстанциях запрет сериала на Украине.

"Я не вижу угрозы в сериале "Сваты" для украинской национальной безопасности и считаю, что это национальный продукт, созданный студией "Квартал 95". И в своей идее, и в своей идеологии он не является антиукраинским. Более того, он является очень положительным для людей. Относительно языка можно дискутировать, относительно Украины также можно говорить, есть там реклама или нет, но там есть человеческие вещи, которые рекламируются: положительные, психологические", — цитирует Варченко сайт телеканала "112 Украина"

Он также сообщил, что сам смотрел много серий и считает "Сваты" семейным фильмом.