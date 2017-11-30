МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Позиция США по дипсобственности России далека от понятия правового и цивилизованного государства, действия Вашингтона лежат вне пределов общепризнанного правового поля, заявил РИА Новости в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на приёме неправительственной организации World Affairs Council, заявил, что госдепартамент США необоснованно отказывает ему в посещении российской дипсобственности. Дипломат в среду прибыл в Калифорнию, где намеревался с 29 ноября по 3 декабря провести встречи с экспертными и деловыми кругами и осмотреть российскую дипсобственность в Сан-Франциско.

"Вне всякого сомнения, это нарушение, как минимум, имущественных прав собственника, в данном случае государства Российская Федерация. И такого рода действия американской стороны лежат абсолютно, без каких-либо пересечений, вне пределов общепризнанного правового поля", — сказал Косачев.

Но это только юридическая сторона дела, добавил он.

"Значительно важнее политическая — на примере Сан-Франциско американцы пытаются продемонстрировать превосходство национального права над международным, а собственную интерпретацию национального права — своей исключительной прерогативой", — подчеркнул сенатор.

По его словам, такая позиция Вашингтона "так же далека от понятия правового государства, как и сами действия США в данном контексте — от понятия цивилизованного государства в принципе".