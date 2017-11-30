В Казахстане одобрили ратификацию договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

АСТАНА, 30 сен — РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в четверг одобрили проект закона "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза", передаёт корреспондент РИА Новости.

Ранее отмечалось, что Таможенный кодекс ЕАЭС основан на международных стандартах и передовой практике таможенного администрирования. Он создавался с учетом особенностей правоприменительной практики каждого из пяти государств-членов объединения. В документе заложены совершенно новые подходы, такие как автоматизация таможенных операций, введение более удобного для бизнеса алгоритма взаимодействия с государственными органами, основанного на упрощении таможенного администрирования, создания и внедрения механизмов "единого окна" при экспортно-импортных операциях. Документом внедряется приоритет электронного декларирования. В соответствии с законотворческой процедурой законопроект направляется на подпись главе государства.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.