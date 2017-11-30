Буксир привел горевшее в Японском море судно в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Буксир "Нефтегаз-55" привел горевшее в Японском море судно "Иман" в Приморье, сообщил РИА Новости представитель Приморского филиала Морской спасательной службы Росморречфлота.

Пожар 24 ноября произошел в машинно-котельном отделении на судне "Иман", которое шло из Тоямы во Владивосток с грузом техники. Экипаж судна загерметизировал отделение и потушил пожар. Пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также нет. Теплоход находился в дрейфе с 21 человеком на борту, все граждане России. В субботу, 25 ноября, судно взяли на буксир и повели к Владивостоку. "Иман" — судно под флагом Того.

"Суда уже подходят к Владивостоку, подбирают буксир, в 15.00 местного времени ожидается швартовка", — сказал собеседник.

По его словам, экипаж с "Имана" заберут, все моряки в порядке.