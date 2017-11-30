Трамп случайно обратился к тезке британского премьера в Twitter

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп по ошибке адресовал свое обращение в Twitter к британскому премьер-министру Терезе Мэй ее тезке.

Трамп написал твит, указав в нем пользователя @theresamay , который принадлежит Терезе Мэй Скрайвенер. Позже пост удалили, заменив его новым сообщением, в котором Трамп указал действительный аккаунт британского премьера.

"Тереза @theresamay, сфокусируйтесь не на мне, а на радикальном исламском терроризме в Великобритании. У нас все довольно неплохо!", — изначально написал американский лидер.

Ранее президент США случайно поздравил в Twitter тезку музыканта Ли Гринвуда вместо того, чтобы направить послание самому артисту.