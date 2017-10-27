Трамп перепутал музыканта с его тезкой-адвокатом

ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хотел поздравить с 75-летним юбилеем известного в Америке кантри-певца Ли Гринвуда, но по ошибке поздравил его тезку.Twitter: "С днем рождения, замечательный @leegreenwood83. Ты и твоя замечательная песня так много значат. Сделаем Америку вновь великой!"
Однако у настоящего Гринвуда другой аккаунт в Twitter — @TheLeeGreenwood. Человек, которого поздравил Трамп, пишет про себя, что работает адвокатом в Нью-Йорке.
Позднее твит президента был исправлен.
Певец Гринвуд известен песней "Боже, благослови США", которую он исполнял на инаугурации Трампа.