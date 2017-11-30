ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Экс-сотрудник Twitter, отключивший аккаунт Трампа, заявил техноблогу TechCrunch, что действовал в рамках своих полномочий и никаких правил не нарушил.

Согласно изданию, бывшим сотрудником Twitter оказался Бахтияр Дюсак, которому "двадцать с чем-то лет", у него турецкие корни, и он родился и живет в Германии.

Издание пишет, что Дюсак работал с Twitter в отделе поддержки клиентов в качестве подрядчика от фирмы Pro Unlimited. Их отдел занимается уведомлениями и жалобами от пользователей на неподобающие твиты и аккаунты. После получения таких уведомлений команда отдела определяет, должны ли быть предприняты дальнейшие шаги или нет.

Дюсак рассказал, что отключение Twitter-аккаунта Трампа было "ошибкой", и он никогда не думал, что аккаунт действительно может быть дезактивирован.

"В действительности, оказалось, что аккаунт Трампа был существенно защищен от деактивации согласно Условиям нарушения обслуживания. В июне Twitter объяснил почему: некоторые твиты, которые, как кажется, нарушают условия обслуживания, тем не менее, "заслуживают освещения", и поэтому в интересах общества их сохранить", — пишет издание.

Несмотря на то, что многие после такого поступка считают Дюсака "героем", "он сказал, что вовсе не ощущает себя таковым", сообщает TechCrunch. Он также отметил, что не беспокоится по поводу того, что может произойти в дальнейшем, если расследование инцидента будет продолжаться. Он не нарушил никакой закон.

"Я никого не взламывал. Я не делал ничего такого, что не в моих полномочиях. Я не нарушал никаких правил", — приводятся слова Дюсака.

Ранее Twitter сообщил, что аккаунт президента США Дональда Трампа был "непреднамеренно отключен" и не работал 11 минут, владеющая сервисом микроблогов компания ведет расследование. Позднее в сервисе микроблогов сообщили, что сбой произошел по вине сотрудника, который работал в компании последний день.

Трамп известен своим пристрастием к публикации сообщений в своем микроблоге в Twitter, за что он часто подвергается критике американскими СМИ. Сам он объясняет свою активность в Twitter желанием противостоять "фейковым СМИ".