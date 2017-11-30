ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Экс-сотрудник Twitter, отключивший аккаунт Трампа, заявил техноблогу TechCrunch, что действовал в рамках своих полномочий и никаких правил не нарушил.
Издание пишет, что Дюсак работал с Twitter в отделе поддержки клиентов в качестве подрядчика от фирмы Pro Unlimited. Их отдел занимается уведомлениями и жалобами от пользователей на неподобающие твиты и аккаунты. После получения таких уведомлений команда отдела определяет, должны ли быть предприняты дальнейшие шаги или нет.
Дюсак рассказал, что отключение Twitter-аккаунта Трампа было "ошибкой", и он никогда не думал, что аккаунт действительно может быть дезактивирован.
"В действительности, оказалось, что аккаунт Трампа был существенно защищен от деактивации согласно Условиям нарушения обслуживания. В июне Twitter объяснил почему: некоторые твиты, которые, как кажется, нарушают условия обслуживания, тем не менее, "заслуживают освещения", и поэтому в интересах общества их сохранить", — пишет издание.
"Я никого не взламывал. Я не делал ничего такого, что не в моих полномочиях. Я не нарушал никаких правил", — приводятся слова Дюсака.
Ранее Twitter сообщил, что аккаунт президента США Дональда Трампа был "непреднамеренно отключен" и не работал 11 минут, владеющая сервисом микроблогов компания ведет расследование. Позднее в сервисе микроблогов сообщили, что сбой произошел по вине сотрудника, который работал в компании последний день.
Трамп известен своим пристрастием к публикации сообщений в своем микроблоге в Twitter, за что он часто подвергается критике американскими СМИ. Сам он объясняет свою активность в Twitter желанием противостоять "фейковым СМИ".