Бывший премьер Украины рассказал, как страна теряет независимость

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украина теряет свою "субъектность как независимое государство", заявил бывший премьер-министр страны Анатолий Кинах в эфире телеканала NewsOne.

"Украина теряет свою субъектность как независимое государство, мы теряем составляющие суверенитета", — посетовал он.

Кинах выразил недовольство тем, что стране диктуют извне, какими должны быть конституция, форма государственного управления, социальная политика и бюджет. Экс-премьер призвал не допускать такого развития событий.

Политик также отметил, что на Украине происходит деградация институтов власти, которая превращается в способ самообогащения.

Ранее в Верховной раде Украины предрекли, что страну не примут в Евросоюз, однако у нее якобы есть возможность стать "Швейцарией Восточной Европы".