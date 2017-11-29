В Раде заявили, что Украина может стать "Швейцарией Восточной Европы"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украина должна наладить торговые отношения с ЕС, Китаем и СНГ, чтобы стать "Швейцарией Восточной Европы", заявил бывший вице-премьер страны, депутат Рады от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул в эфире телеканала NewsOne.

Парламентарий отметил, что Украину не возьмут в Евросоюз. "Нереально это… Украина — это Украина, и у Украины украинский путь", — заявил он. Вилкул добавил, что национальной идеей страны должен быть прагматичный подход к собственным интересам.

"Почему Украина не может быть Швейцарией Восточной Европы и работать со всеми? Да, многовекторность! Почему так не может быть? Почему это плохая модель? Почему мы не должны торговать и с Китаем, и с СНГ, и с Евросоюзом?" — спрашивает политик.

Он подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы в стране начали работать заводы, а украинцы перестали "собирать клубнику" за границей. По словам Вилкула, Киев должен развивать внутреннюю инфраструктуру и работать на экспорт с европейскими государствами.