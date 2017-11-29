Казахстан призвал КНДР отказаться от ракетно-ядерных амбиций

АЛМА-АТА, 29 ноя – РИА Новости. Казахстан решительно осуждает очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей и призывает Пхеньян отказаться от ракетно-ядерных амбиций, говорится в заявлении МИД страны.

"Вновь призываем власти КНДР отказаться от своих ракетно-ядерных амбиций, неукоснительно соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, вернуться за стол переговоров ради сохранения мира и благополучного развития своего народа и всего человечества", — подчеркивается в документе.

По мнению МИД, провокационные действия на Корейском полуострове наносят серьезный ущерб усилиям мирового сообщества по обеспечению укрепления режима нераспространения ядерного оружия и глобальной безопасности в целом.

"Казахстан по-прежнему видит только мирное решение северокорейской ядерной программы и призывает все заинтересованные стороны к сдержанности и к возобновлению многостороннего переговорного процесса по ядерной программе КНДР", — отмечается в заявлении.

В ночь на среду КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению Пхеньяна, ракета может поразить цели на всей территории США.

Позднее по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.