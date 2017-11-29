Омбудсмен ДНР подтвердила готовность к обмену пленными с Киевом

ДОНЕЦК, 29 ноя — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова подтвердила полную готовность к обмену пленными с Киевом, первый этап процедуры должен пройти до Нового года.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.

"Я еще раз подтвердила полную готовность Донецкой народной республики к проведению первого этапа обмена, подчеркнув, что обмен должен пройти как можно быстрее, до Нового года", — сказала Морозова журналистам.

Омбудсмен ДНР выразила надежду, что Киев сможет уладить все юридические аспекты и не будет затягивать возвращение удерживаемых лиц. Также омбудсмен заявила, что списки пленных согласованы, но Киеву нужно больше времени для подготовки к обмену.

"На данный момент списки удержанных лиц согласованы обеими сторонами. Виктор Медведчук подтвердил готовность Донецкой и Луганской республик к проведению обмена… По словам переговорщиков официального Киева, им нужно больше времени, поскольку лица, подтвержденные обеими сторонами, имеют разный процессуальный статус", — добавила Морозова.