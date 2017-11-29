Стран ближе России, Белорусии и Казахстана на планете нет, заявил Лукашенко

МИНСК, 29 ноя – РИА Новости. Ближе, чем три государства, которые создали ЕАЭС, на планете нет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая в Минске главу Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Казахский лидер прибыл в белорусскую столицу с официальным визитом. Встреча двух президентов состоялась во Дворце Независимости.

"Мы (Беларусь, Россия и Казахстан, создавшие ЕАЭС — Sputnik) должны развиваться", — цитирует слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Касаясь белорусско-казахстанских отношений, он отметил, что Минск и Астана наконец преодолели период спада торгово-экономических отношений. За 9 месяцев текущего года товарооборот составил 485,8 миллиона долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 64,8%.

"Я думаю, что ваш визит послужит толчком к росту товарооборота, и те соглашения, которые предполагается подписать, дадут мощный шаг вперед", — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что в политическом плане у Белоруссии и Казахстана нет разногласий, и существует "полное совпадение взглядов по всем вопросам".

В свою очередь Нурсултан Назарбаев отметил, что отношения Астаны с Минском вышли на "высокий стратегический уровень" и для их развития нет препятствий. Президент Казахстана особо отметил настойчивость своего коллеги, благодаря которому в Казахстане сегодня работают белорусские предприятия, а на прилавках магазинах есть белорусские продукты.

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