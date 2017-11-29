Трамп призвал Си Цзиньпина заставить КНДР прекратить провокации

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР

ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин в среду обсудили последний ракетный запуск КНДР и меры по оказанию давления на Пхеньян, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп сегодня поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить последний ракетный запуск Северной Кореей. Президент Трамп подчеркнул решимость Соединенных Штатов защитить себя и наших союзников от растущей угрозы со стороны Северной Кореи. Президент Трамп подчеркнул необходимость того, чтобы Китай использовал все имеющиеся рычаги, чтобы убедить Северную Корею прекратить свои провокации и вернуться на путь денуклеаризации", — говорится в сообщении.

В ночь на среду КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению Пхеньяна, ракета может поразить цели на всей территории США.

Позднее по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке будет созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.