Эрдоган назвал обвинения в выводе миллионов долларов в офшоры ложью

АНКАРА, 29 ноя – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган отверг обвинения лидера основной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу в том, что родственники и соратники главы государства переводили миллионы долларов на счета офшорной компании.

Возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития ранее заблокировала проведение разбирательства в парламенте в связи с публикациями о причастности сыновей премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма к офшорным компаниям. Кылычдароглу раскритиковал решение парламентариев и призвал Эрдогана обнародовать данные о собственном состоянии, так как, по его словам, сын, брат и соратники турецкого лидера вложили несколько миллионов долларов в офшорную компанию на острове Мэн.

"Ни одного куруша (сотая часть турецкой лиры – ред.) не ушло за границу, всё, что говорит (Кылычдароглу), — это ложь. Если у тебя есть доказательства – выйди и обнародуй их, ознакомь с ними прокуратуру. Если нет – тогда ты не можешь оставаться на своём посту", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Ранее Эрдоган заявил, что уйдет в отставку, если Кылычдароглу докажет обвинения против него, а адвокаты главы государства обратились с суд с иском против оппозиционера, требуя, чтобы он выплатил компенсацию в размере 380 тысяч долларов за причинение Эрдогану нематериального ущерба своими высказываниями.