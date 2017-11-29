Россия поддерживает Египет в противодействии терроризму, заявил Шойгу

КАИР, 29 окт — РИА Новости. Россия полностью поддерживает египетские власти в противодействии терроризму, считает, что бороться с этим злом надо сообща и любыми доступными средствами, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Египет был и остается нашим стратегическим партнером в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Среди глобальных вызовов, с которыми столкнулся регион, — угрозы терроризма и радикализма, повлекшие за собой многочисленные вооруженные конфликты", — сказал Шойгу в среду в Каире на четвертом заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Он выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в мечети на севере Синая. "Это ужасная трагедия, — сказал Шойгу. — На руках террористов кровь сотен невинных жертв, в том числе и наших соотечественников, погибших в 2015 году в авиакатастрофе над Синаем". Министр считает, что противостоять терроризму нужно любыми доступными средствами.

"Считаем, что бороться с этим злом необходимо сообща и любыми доступными средствами. Полностью поддерживаем египетские власти в противодействии терроризму", — сказал Шойгу. По его словам, на заседании предстоит обсудить результаты деятельности за прошедший период и определить первоочередные задачи.

Крупнейший в истории Египта теракт в мечети эр-Роуда на севере Синайского полуострова в минувшую пятницу по последним данным унес жизни 309 человек, в их числе 27 детей и много стариков. Пострадали порядка 130 человек. Террористы впервые совершили в Египте нападение на мечеть и с беспрецедентной жестокостью расправились с сотнями безоружных людей, пришедших в выходной день на молитву.