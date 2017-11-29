В Киеве рассказали о ходе расследования убийства Окуевой

КИЕВ, 29 ноя — РИА Новости. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что до сих пор не установлены и не задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ.

По данным МВД Украины, 30 октября Осмаев был ранен, а Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Возбуждено дело по статье "умышленное убийство". Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что следователи нашли автомат, который, вероятно, мог быть использован в качестве орудия преступления. По данным Геращенко, на оружии была найдена ДНК. Впоследствии полиция эти сведения опровергла.

"Те злоумышленники, которые совершили убийство граждански Окуевой не задержаны и не установлены", — сказал Князев на пресс-конференции в Киеве в среду.

Экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе — феврале 2012 года после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба.

Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам Службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда он занимал пост премьер-министра РФ) и главу Чечни Рамзана Кадырова.