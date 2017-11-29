Гуманитарная подгруппа по Донбассу не согласовала дату обмена пленными

ЛУГАНСК, 29 ноя — РИА Новости. Гуманитарной подгруппе по Донбассу не удалось согласовать дату обмена пленными, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. Кобцева накануне сообщила, что в ЛНР рассчитывают на заседании гуманитарной подгруппы в среду определить дату обмена.

"Дата обмена будет согласована дополнительно, так как Украина попросила время для "процессуальной очистки" людей", — сказала Кобцева.

По ее словам, на заседании гуманитарной подгруппы ЛНР подтвердила готовность к обмену.