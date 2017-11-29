Трамп призвал к бойкоту CNN

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал к ответному бойкоту телеканала CNN после сообщений о том, что телеканал бойкотирует новогодний прием для журналистов в Белом доме. © AFP 2017 / Nicholas Kamm Трамп предложил провести конкурс на звание "самого бесчестного" СМИ

Ранее сообщалось, что телекомпания CNN не примет участие в вечеринке в Белом доме по случаю Рождества в предстоящую пятницу в знак несогласия с риторикой Трампа.

"Великолепно, а мы должны бойкотировать фейковые новости CNN. Иметь с ними дело – это полная потеря времени!", — написал Трамп в ответ на сообщение пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая опубликовала в своем Twitter аккаунте публикацию с комментарием: "Рождество приходит рано! Наконец, хорошие новости от CNN".

Прием для СМИ в Белом доме состоится днем в пятницу, 1 декабря.

"Война" Трампа и СМИ, поддерживавших на выборах его оппонента Хиллари Клинтон, началась еще во время предвыборной кампании и значительно обострилась в последнее время. Наиболее частым объектом нападок со стороны Трампа оказывается телеканал CNN, который, в свою очередь, продолжает крайне критически освещать работу Трампа и его администрации. Атакам на президента канал посвящает целые ролики и большой объем эфирного времени.