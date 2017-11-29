ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Телекомпания CNN бойкотирует новогодний прием для журналистов в Белом доме в предстоящую пятницу в знак несогласия с риторикой президента США Дональда Трампа, сообщает Politico.
При этом, сообщили в телеканале, его съемочная группа будет присутствовать на празднике, но исключительно на случай, если там появятся новостные поводы.
Трамп пока никак не отреагировал на бойкот его приема со стороны CNN, но его пресс-секретарь Сара Сандерс поспешила выразить настроение администрации, опубликовав в своем Twitter аккаунте публикацию Politico с комментарием: "Рождество приходит рано! Наконец, хорошие новости от CNN".
"Война" Трампа и СМИ, поддерживавших на выборах его оппонента Хиллари Клинтон, началась еще во время предвыборной кампании и значительно обострилась в последнее время. Наиболее частым объектом нападок со стороны Трампа оказывается телеканал CNN, который, в свою очередь, продолжает крайне критически освещать работу Трампа и его администрации. Атакам президента канал посвящает целые ролики и большой объем эфирного времени.