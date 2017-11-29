Пушков прокомментировал слова Госдепа о российском законе о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал осуждение госдепом США закона РФ о СМИ-иноагентах, назвав это "двойными стандартами".

"Госдеп призвал не применять закон о СМИ-иноагентах пр.свободы слова. Так эти СМИ лишь будут сообщать, что они — иноагенты, и вещать свободно. В экстазе двойных стандартов: госдеп осудил наш закон о СМИ-иноагентах, тогда как в США Foreign Agents Registation Act действует 80 лет. Макфол сообщил мне, что их закон и наш закон — не одно и то же. Конечно: в США все лучше. И бомбят они гуманнее, и ракеты у них человечнее", — написал Пушков на своей официальной странице в Twitter.

По словам сенатора, разница между проектами лишь в том, что "ряд СМИ там уже признаны иноагентами, а у нас ни одного". Однако он пообещал устранить эту разницу.

"Второе отличие: в США за нарушение закона (FARA) возможен срок до 5 лет, а в России лишь вводится штраф до 5 млн. рублей. Госдепу помолчать бы", — заключил Пушков.