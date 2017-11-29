Лидеры США и Японии обсудили запуск ракеты КНДР

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. Лидеры США и Японии Дональд Трамп и Синдзо Абэ обсудили провокационный ракетный запуск КНДР, договорились продолжать бороться с северокорейской угрозой, сообщил Белый дом по итогам состоявшегося телефонного разговора.

"Президент Дональд Трамп провел сегодня разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абе по поводу запуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в эксклюзивной экономической зоне Японии. Лидеры двух стран согласились, что провокационные действия северокорейского режима подрывают его безопасность и еще больше изолируют от международного сообщества", — сообщил Белый дом.

Трамп и Абе "подчеркнули их приверженность вместе бороться с угрозой Северной Кореи", сообщила пресс-служба президента США.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.