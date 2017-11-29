Угнать за 60 секунд: в Британии воры украли Mercedes менее чем за минуту

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Злоумышленники в Великобритании угнали Mercedes с бесключевым доступом с помощью специального прибора менее чем за минуту, пишет Derby Telegraph. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале полиции Уэст-Миддленда.

Инцидент, который зафиксировала камера видеонаблюдения, произошел 25 сентября. На кадрах видно, как к припаркованному к дому Mercedes подъезжает автомобиль, из которого выходят двое преступников. Один из угонщиков применяет устройство, передающее транспортному средству сигнал, который обманывает систему безопасности и открывает замки.

После разблокировки дверей злоумышленники садятся в автомобили и покидают место преступления.

Как пишет издание, полицейские советуют автовладельцам устанавливать в своих транспортных средствах, в частности, систему слежения, которая позволит легко установить местоположение машины после угона, а также ограничители поворота руля.

На данный момент, отмечает Derby Telegraph, правоохранителям не удалось найти угнанный автомобиль.

Ранее подобный инцидент произошел в Лондоне. Тогда автоугонщики также украли BMW менее чем за минуту с помощью специального оборудования.