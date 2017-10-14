Угнать за 60 секунд: ворам потребовалось менее минуты, чтобы украсть BMW

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Лондоне камера видеонаблюдения зафиксировала угон BMW, на который злоумышленники потратили несколько секунд. Об этом сообщает Daily Mail.
Владелец авто признался, что купил его буквально месяц назад. Он пожаловался, что давно мечтал о такой машине и много работал, чтобы ее купить.
Эксперты предупреждают, что устройства для угона заводящихся без ключа автомобилей может купить в интернете любой желающий, а значит, подобных преступлений в будущем может стать больше.
"Эта технология раньше применялась только на более продвинутых машинах, но она становится все более распространенной, и поэтому подобные угоны могут стать более распространенными", — заявил сержант британской полиции Пит Эллис.