США одобрили продажу Польше вооружений на 500 миллионов долларов

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. США одобрили продажу Польше ракет класса "воздух-воздух" и ракетно-артиллерийских систем на сумму 500 миллионов долларов, сообщил во вторник Пентагон.

"Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Польше ракетно-артиллерийских систем оперативно-тактического назначения (HIMARS) приблизительно на 250 миллионов долларов. Управление военного сотрудничества министерства обороны США передало все необходимые документы в конгресс", — говорится в сообщении.

Аналогичное решение было принято по продаже Польше на ту же сумму ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-7. Как подчеркивается, польское правительство запрашивало о приобретении 150 таких ракет.