В ОБСЕ отметили, что ракетные тесты КНДР угрожают мировой безопасности

ВЕНА, 28 ноя — РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц резко осудил очередные ракетные испытания КНДР.

"Осуждаю сегодняшнее ракетное испытание КНДР самым решительным образом, продолжающиеся нарушения международного права и провокации угрожают глобальной безопасности и региональной стабильности", — говорится в сообщении Курца в микроблоге в Twitter.

Condemn today's #DPRK missile test in the strongest terms; continuing violations of international law and provocations threaten global security and regional stability. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 28 ноября 2017 г.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров. По предварительным данным, Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.