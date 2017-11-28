БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноя — РИА Новости. Прибытие американского батискафа в зону поисков пропавшей подводной лодки аргентинских ВМС "Сан-Хуан" откладывается из-за сильного ветра, сообщил представитель военного флота Аргентины Энрике Бальби.

"Норвежское судно Sophie Siem, на борту которого находится батискаф США, прибудет в зону операции c запозданием. Его прибытие ожидается во вторник поздно вечером или в среду утром", — заявил он.

Он подтвердил, что аргентинский корвет Robinson, который должен доставить в поисковую зону российский глубоководный аппарат, двигается по графику.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".