СПЧ ООН проведет специальное заседание по ситуации с рохинджа в Мьянме

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Совет ООН по правам человека проведет 5 декабря специальное заседание для обсуждения ситуации вокруг народности рохинджа в Мьянме, говорится в сообщении совета для прессы.

"Специальная сессия созывается по официальному запросу, направленному сегодня Бангладеш и Саудовской Аравией, который поддержали 73 государства", — отмечается в сообщении.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Погибли несколько сотен человек.

В результате ответных действий сил безопасности Мьянмы более 600 тысяч рохинджа стали беженцами в соседней Бангладеш. Власти Мьянмы заявляют, что в районах компактного проживания рохинджа идет гуманитарная операция.