Дело об убийстве Олеся Бузины передали в суд в Киеве

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Прокуратура Киева направила на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении обвиняемых в убийстве журналиста Олеся Бузины, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Киева.
Как отмечается, дело для рассмотрения по существу направили в Шевченковский районный суд Киева. Указывается, что также потерпевшие в уголовном деле заявили гражданские иски к подозреваемым на общую суму 1,5 миллиона гривен (около 55,7 тысячи долларов по курсу Нацбанка).
Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Медведько и Полищука.
Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.