Дело об убийстве Олеся Бузины передали в суд в Киеве

КИЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Прокуратура Киева направила на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении обвиняемых в убийстве журналиста Олеся Бузины, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Киева.

"Во вторник, 28 ноября 2017 года, прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука по обвинению в совершении умышленного убийства украинского журналиста Олеся Бузины 16 апреля 2015 года в Киеве", — говорится в сообщении.

Как отмечается, дело для рассмотрения по существу направили в Шевченковский районный суд Киева. Указывается, что также потерпевшие в уголовном деле заявили гражданские иски к подозреваемым на общую суму 1,5 миллиона гривен (около 55,7 тысячи долларов по курсу Нацбанка).

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Медведько и Полищука.

Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.

В последние годы на Украине были убиты несколько журналистов, в том числе и Павел Шеремет. Также летом этого года украинские правоохранители завели уголовное дело против главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы по подозрению вымогательстве и провели обыск в редакции издания "Вести" в Киеве, сославшись на расследование дела против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. В 2014 году на юго-востоке Украины погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ.