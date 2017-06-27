Следствие подозревает в убийстве Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Прокуратура Киева подтвердила, что завершила досудебное расследование уголовного дела об убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, погибшего в столице Украины в апреле 2015 года.

Ранее во вторник адвокат подозреваемых по делу Сергей Войченко заявил о завершении киевской прокуратурой досудебного расследования дела об убийстве Бузины.

"Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование по резонансному уголовному производству по факту убийства украинского журналиста Олеся Бузины, которое произошло 16 апреля 2015 (года) в Киеве", — говорится в сообщении пресс-службы киевской прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что следствие вручило подозреваемым в убийстве Андрею Медведько и Денису Полищуку и их адвокатам уведомления о завершении досудебного расследования, им предоставлен доступ для ознакомления с материалами.

После того, как стороны закончат знакомиться с материалами досудебного расследования, обвинительный акт передадут на рассмотрение в суд.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Медведько и Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.