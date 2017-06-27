Следствие подозревает в убийстве Бузины Андрея Медведько и Дениса Полищука

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Прокуратура Киева подтвердила, что завершила досудебное расследование уголовного дела об убийстве известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, погибшего в столице Украины в апреле 2015 года.
"Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование по резонансному уголовному производству по факту убийства украинского журналиста Олеся Бузины, которое произошло 16 апреля 2015 (года) в Киеве", — говорится в сообщении пресс-службы киевской прокуратуры.
В ведомстве сообщили, что следствие вручило подозреваемым в убийстве Андрею Медведько и Денису Полищуку и их адвокатам уведомления о завершении досудебного расследования, им предоставлен доступ для ознакомления с материалами.
После того, как стороны закончат знакомиться с материалами досудебного расследования, обвинительный акт передадут на рассмотрение в суд.
Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Медведько и Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест с 19.00 до 08.00.